Британские истребители Typhoon присоединились к норвежским F-16 и F-35 во время сопровождения российских военных самолетов.

Британские истребители Typhoon присоединились к норвежским F-16 и F-35 во время сопровождения российских военных самолетов. При этом Ту-142 не заходили в район полетной информации Британии, уточняет РИА Новости.Ранее сообщалось, что три российских военных самолета провели плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, а также над Северо-Восточной Атлантикой. На некоторых участках их сопровождали норвежские самолеты. Британские истребители вылетели с шотландской авиабазы Лоссимут.