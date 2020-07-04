Станция метро в Берлине будет переименована в честь российского композитора Михаила Глинки.

Станция метро в Берлине будет переименована в честь российского композитора Михаила Глинки.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала газета Berliner Morgenpost, ссылаясь на соответствующее решение оператора городской транспортной системы столицы Германии.Решено, что станция берлинского метро Mohrenstrasse будет называться Glinkastrasse.Данное решение принято из-за того, что название Mohrenstrasse звучит дискриминационно – "улица мавров" и это вызывает бурные дебаты в немецком обществе.В транспортной компании заявили, что являются космополитическим предприятием, которое отвергает любые формы расизма и иной дискриминации.Станция неоднократно меняла названия. С 1908 года по 1950 год она именовалась Kaiserhof, затем до 1986 года — Thälmannplatz, потом была переименована в Otto-Grotewohl-Strasse, а с 1991 года стала Mohrenstrasse.Берлин был одним из любимых городов Глинки: он много раз приезжал сюда и умер здесь в 1857 году. Именно из-за этой связи русского композитора с германской столицей в 1951 году одна из ее улиц – Kanonierstrase (улица артиллеристов) — была переименована в Glinkastrasse.