Иван Ургант в беседе с журналистами сообщил, что уже давно не видел старшую дочь. 19-летняя Эрика много лет живет в Америке, поэтому приезжает только на каникулы.

Иван Ургант в беседе с журналистами сообщил, что уже давно не видел старшую дочь. 19-летняя Эрика много лет живет в Америке, поэтому приезжает только на каникулы.Однако из-за пандемии коронавируса девушка пока не может навестить родителей. Ведущий надеется, что хотя бы в августе авиасообщение восстановится, и малышка прилетит в Россию.Иван Ургант не сообщил, приедет ли с Эрикой ее темнокожий друг. Кстати, отношения наследницы артиста с парнем по имени Муса – одна из самых обсуждаемых тем в Рунете.Недавно телеведущий прокомментировал любовную связь дочери. Он отшутился, что самостоятельно отбирал людей на роль ее бойфренда. После этих слов звезде тут же припомнили, что Эрика – не родная, поэтому ему все равно, с кем она проводит время.29 Янв 2019 в 10:54 PST"Понятное дело-кровь-то не его,может путаться с кем угодно...Ему не жалко.Тем более девушка никого не спрашивала...Время рассудит (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут неравнодушные пользователи Сети.Напомним, Эрика Куталия – старшая дочь супруги Ивана Урганта. У отчима прекрасные отношения с падчерицей. В браке с Натальей Кикнадзе шоумен воспитывает четверых детей – двоих приемных и двоих общих.