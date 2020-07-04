В Великобритании умер самый старый кот в мире. Мейн-кун по кличке Раббл прожил 31 год. О смерти четвероногого сообщает Daily Mail.

В Великобритании умер самый старый кот в мире. Мейн-кун по кличке Раббл прожил 31 год. О смерти четвероногого сообщает Daily Mail.По человеческим меркам коту было 150 лет. Раббла подарили хозяйке на 20-летие. С тех пор Мишель Херитедж не расставалась со своим питомцем. 31 год коту стукнул в мае текущего года.Женщина рассказала, что у питомца не было особых проблем со здоровьем — он скончался от старости. Долголетие животного Херитедж объясняет тем, что у нее самой никогда не было собственных детей, потому Раббла она баловала как ребенка.Перед смертью кот сильно похудел. В трагический день он перешел дорогу у дома, как делал это обычно, но только не вернулся обратно.Ранее рекорд долголетия принадлежал коту сиамской породы по кличке Скутер. Он жил в Техасе. Животное умерло в 2016 году в возрасте 30 лет.Ранее сообщалось о смерти кота по имени Боб, который стал героем ряда книг, а также художественного фильма.