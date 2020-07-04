Поздравляя именинника, полицейские и ветераны пожелали ему крепкого здоровья, благополучия, бодрости на долгие годы и поблагодарили за службу.

Представители межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поздравили майора милиции в отставке Анатолия Гущина с 93-летием. В день его рождения правоохранители пришли к нему домой, чтобы преподнести поздравления и подарок.Анатолий Григорьевич встретил гостей бодро, с хорошим настроением. Со словами признательности к имениннику обратились начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Сергей Бусурин и председатель Совета ветеранов ОВД Нина Шуршилина.- Анатолий Григорьевич, ваш бесценный опыт и многолетние заслуги служат хорошим примером в воспитании молодого поколения полицейских, - сказал Сергей Бусурин. – Желаем вам крепкого здоровья и душевного тепла.Родился Анатолий Григорьевич в деревне Чиур Гусь-Хрустального района. В годы Великой Отечественной войны, подростком, он уже работал в эвакогоспитале, расположенном в Гусь-Хрустальном. После окончания в мае 1945 года Гусевского стекольного техникума, Анатолий Григорьевич работал на местном стеклозаводе.В 1948 году был призван в армию. С 1951 по 1956 годы Анатолий Григорьевич служил в войсках МГБ в Берлине. Вернувшись из Германии, в 1957 году по рекомендации партийной организации стал работать оперуполномоченным уголовного розыска Гусь-Хрустального отдела внутренних дел. Через два года был назначен на должность начальника отдела охраны при ОВД. С 1966 года Анатолий Григорьевич начал выполнять обязанности заместителя начальника Гусь-Хрустального ОВД по политико-воспитательной работе.Проработав в органах внутренних дел более 20 лет, Анатолий Григорьевич Гущин ушел на заслуженный отдых.Ветеран признался, что постоянно следит за происходящим в полицейских рядах, не пропускает новостей, связанных с системой МВД. Анатолий Григорьевич уверен: самое главное для блюстителей закона всех времен - осознавать, что в их руках находятся судьбы людей.