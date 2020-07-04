Два дня назад президент Украины подписал закон, согласно которому севших за руль пьяными людей больше не будут наказывать тюремными сроками. Такое решение вызвало бурные дискуссии.

Два дня назад президент Украины подписал закон, согласно которому севших за руль пьяными людей больше не будут наказывать тюремными сроками. Такое решение вызвало бурные дискуссии.На сайте Верховной рады указано, что закон предписывает внести 125 изменений в различные законодательные акты, в которых вождение в состоянии алкогольного опьянения и его последствия рассматривались как уголовные преступления. После того, как они вступят в силу, на выпивших водителей не будут заводить уголовные дела.Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что закон был принят ввиду коррупции в украинском МВД. Кроме того, он призван угодить неонацистам и ветеранам АТО, которые не очень любят соблюдать законы. По мнению Суздальцева, попытка пойти им наперекор может спровоцировать гражданскую войну. Профессор считает, что принятый Зеленским закон является показателем плачевного социального состояния Украины в целом.Публицист Борис Рожин считает, что закон, который подписал Владимир Зеленский, является популистским. Он призван показать единство власти с народом, а также повысить стремительно падающий рейтинг президента. Кроме того, он играет на руку представителям элит, которые чаще всего оказываются за рулем в нетрезвом виде."Так что можно сказать, что закон написан в интересах высших слоев среднего класса и олигархии", – констатировал публицист.По мнению публициста Дмитрия Пучкова, принятие такого закона свидетельствует о повторении на Украине российских "девяностых", поскольку в те годы в России также пытались отменить уголовную ответственность за пьянство за рулем. По словам Пучкова, в Незалежной подняли голову олигархи, которые решили переписать законы для своего удобства.