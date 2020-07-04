В одной из московских квартир произошел трагический инцидент - в ванной утонула малолетняя девочка. Как сообщается на сайте Следственного комитета, это произошло тогда, когда мама оставила ребенка без присмотра. По факту случившегося возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности).

В одной из московских квартир произошел трагический инцидент — в ванной утонула малолетняя девочка. Как сообщается на сайте Следственного комитета, это произошло тогда, когда мама оставила ребенка без присмотра. По факту случившегося возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности).Как сообщают СМИ, мама оставила ребенка в ванной, а сама ушла в соседнюю комнату играть с друзьями в карты. Когда женщина вернулась, девочка уже не подавала признаков жизни. РИА Новости отмечает, что инцидент произошел в квартире на севере столицы.Ранее сообщалось о похожем инциденте в Перми. Мать отдыхала с дочерью в банном комплексе. В один момент она оставила девочку без присмотра, в результате чего та утонула в бассейне.