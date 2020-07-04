Авария на 20 миллионов. В Петербурге известный блогер разбил дорогой спорткар. Ирония в том, что на днях молодой человек разыграл элитный автомобиль между подписчиками и в выходные должен был вручить приз победителю. Сам момент ДТП попал на видео.

Авария на 20 миллионов. В Петербурге известный блогер разбил дорогой спорткар. Ирония в том, что на днях молодой человек разыграл элитный автомобиль между подписчиками и в выходные должен был вручить приз победителю. Сам момент ДТП попал на видео.Заливаясь горючими слезами, блогер под ником "Димас из Батайска" (по паспорту — Дмитрий Рудиков) рассказывает, как попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга на Свечном переулке. Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения. Нерегулируемый перекресток. Желтая Lamborghini двигается в своем ряду. Справа в нее врезается Renault Logan."Водитель — женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, совершила столкновение с автомобилем Lamborghini под управлением водителя — мужчины 1997 года рождения. В результате ДТП пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка", — сообщили представители правоохранительных органов.Правый бок итальянского спорткара стоимостью в 20 миллионов рублей сильно смят. Дверь, видимо, придется заменить. Мелкая стеклянная крошка на асфальте – все, что осталось от пассажирского окна. Стоимость ремонта Lamborghini вполне может дойти до стоимости целого Renault Logan второго участника ДТП. Помятый спорткар расстроил молодого человека. По его словам, второй участник аварии — по всей видимости, с небольшим стажем вождения."Как можно перепутать педаль тормоза и газа? Потому что тут реально, по фактам, она перепутала тормоз с газом. Она не нажала на тормоз, нажала на газ и еще сильнее ускорилась", — комментирует случившееся Дмитрий Рудиков.У самого "Димаса из Батайска" с выжиманием педали газа в пол проблем, видимо, нет. Он регулярно выкладывает в Интернет видео со своими заездами на дорогих спортивных автомобилях. Скорость порой запредельная.В октябре 2018 года "Димас из Батайска" пропиарился в своем стиле. Взял в Москве на прокат Mercedes бизнес-класса и рванул на нем с другом в Брянск. Многочисленные нарушения ПДД фиксировал и, естественно, выкладывал в Сеть.Сотрудники проката заметили, что их машина находится далеко от Москвы, отследив ее по JPS-трекеру и сразу же связались с водителем.- До Брянска доезжаем и обратно в Москву едем.- Хорошо, но мы в праве удержать залог в полном объеме, потому что это нарушение договора.- Хорошо. Договорились.- Аккуратнее, пожалуйста. Не превышайте скорость и возвращайтесь в Москву.- Спасибо. До свидания. Ха-ха-ха-ха.Назад машину "Димас из Батайска" с вернул в ужасном состоянии. Пробито колесо, проблемы с работой двигателя и коробки передач. Дмитрий Рудиков оплатил все расходы. Ведь деньги у 23 летнего молодого человека есть. И немалые. Вполне достаточно, чтобы периодически рассекать на Бали на мотоциклах с легко одетыми девушками. И штрафов, видимо, можно не бояться.В ночном ДТП в центре Питера блогер, видимо, избежит ответственности. Судя по записи с камеры наблюдения, двигался он по главной дороге, а автоледи за рулем Logan должна была его пропустить. Жаль в этой истории третьего героя — некого подписчика Димаса. Блогер устроил розыгрыш дорогого автомобиля среди поклонников. И уже в субботу Дмитрий собирался вручать его в Москве. Но, похоже, теперь победитель останется без приза. Или с нецелым призом.