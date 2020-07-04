Страшная авария на Студёной горе. В соцсетях появились фотографии ДТП. Сообщается, что рано утром 4 июля автомобиль «Форд» въехал в столб. Водитель и пассажирка погибли на месте. Судя по фото,
<a href="https://33live.ru/novosti/04-07-2020-v-strashnoj-avarii-na-studyonoj-gore-pogibli-dva-cheloveka.html" target="_blank">В страшной аварии на Студёной горе погибли два человека</a> - Страшная авария на Студёной горе. В соцсетях появились фотографии ДТП. Сообщается, что рано утром 4 июля автомобиль «Форд» въехал в столб. Водитель и пассажирка погибли на месте. Судя по фото,
[url=https://33live.ru/novosti/04-07-2020-v-strashnoj-avarii-na-studyonoj-gore-pogibli-dva-cheloveka.html]В страшной аварии на Студёной горе погибли два человека[/url] - Страшная авария на Студёной горе. В соцсетях появились фотографии ДТП. Сообщается, что рано утром 4 июля автомобиль «Форд» въехал в столб. Водитель и пассажирка погибли на месте. Судя по фото,