Страшная авария на Студёной горе. В соцсетях появились фотографии ДТП. Сообщается, что рано утром 4 июля автомобиль «Форд» въехал в столб. Водитель и пассажирка погибли на месте. Судя по фото,

Страшная авария на Студёной горе. В соцсетях появились фотографии ДТП. Сообщается, что рано утром 4 июля автомобиль «Форд» въехал в столб. Водитель и пассажирка погибли на месте. Судя по фото, машину от удара разорвало на части. Обстоятельства трагедии уточняются.