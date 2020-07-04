04.07.2020

2020-07-04 19:00:05

Виолончелистка владимирской филармонии выращивает розы

Роза - цветок, которому поэты, писатели и художники посвятили уже миллионы строк и картин. Ее называют "королевой цветов" за неповторимый аромат. А розовые сады ассоциируются у нас с английским парком, тенистым и загадочным. И во Владимире есть такой сад. У Татьяны Заварской - 800 сортов роз! Жаль, нельзя передать аромат, но можно одним глазком заглянуть в цветник и прогуляться по пестрым аллеям.

Белые, пурпурные, оранжевые, фиолетовые, красные, розовые и даже черные розы. Цветов, казалось бы, не так много, а вот оттенков - сотни. Коралловые, персиковые, алые, янтарные, абрикосовые, медные, лиловые. Их отличит только опытный глаз.

- Ну я все люблю, будем честны. Они все настолько интересны, настолько красивы. Вот эта, например, темно-красная - эпоха Мандадори. А вот эта красная совершенно в другой гамме.

У некоторых кустов - гигантомания, шутит Татьяна. Этим летом они выросли почти в два раза выше, чем должны. Обычно такой высоты они достигают к концу лета.

Татьяна разводит розы уже 14 лет - и первый куст цветет до сих пор. Его название - Дэвид Остин старший. Она никогда не гналась за количеством, но теперь насчитывает восемьсот видов. По ее словам, сложно гармонично сочетать цвета, чтобы они не смотрелись "попугайчато". Это целое искусство.

- Здесь два куста получились - картеншпасс и ла вилла куота. Сажала их по совместимости цвета и формы. Отчасти гармонируют с Детруском Барни. А здесь уже по контрасту пошло.

Разные и по фактуре лепестка - есть бархатистые, шелковистые. И по форме - чаши, конуса, бокала, розетки Татьяна знает все по именам. А имена все заморские - Парадайз - в переводе Рай, Хот Чоколат - горячий шоколад, Шугамун - Сахарная луна. Некоторые цветки называют в честь известных людей - например, Николо Паганини. Этот сорт особенно близок Татьяне - она - виолончелистка владимирской филармонии. Также называют розы в честь королей и принцесс.

- Жду с нетерпением первого цветения, у меня есть миниатюрочка маленькая - король Кинг Георг первый, например.

Розы испанские, немецкие, американские, голландские, японские, французские - их Татьяна называет "француженки". К ним она питает особенную любовь. И можно передать многообразие оттенков, форм. Но вот запах через экран - невозможно. Некоторые розы раскрывают аромат утром, а другие - ближе к вечеру.

- Аромат совсем разный. Есть розовое масло, есть ландышем немножко. Есть лимонные запахи, цитрусовые. То есть невозможно описать!

Райский уголок или таинственный сад. Так говорит о своем розовом цветнике Татьяна Заварская. Где каждый попадает в сказку.

Анастасия Сахарова

«Вести-Владимир»