04.07.2020

2020-07-04 20:25:03

Во Владимире появилось новое гастрономическое пространство

Еда - как искусство. Как способ общения. Сегодня отмечается Международный день знаменитого салата Цезарь. Его можно заказать в каждом ресторане. Но для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое, мы познакомим вас с новым гастрономическим пространством - прямо во дворе Владимира. Здесь вы не закажете салат Цезарь, зато найдете десятки оригинальных блюд. Повара, которые готовят по семейным рецептам, поделятся изысканными сочетаниями.

Раклет - швейцарский твердый сыр определенной жирности. Его брали с собой альпийские пастухи, когда уходили пасти скот на несколько дней. Сегодня его можно попробовать и во Владимире. Пусть не на костре, но по той же технологии, рассказывает Артур Конев.

Артур Конев повар "Раклетной": «Он хорошо хранится, сохраняет свои качества. То есть они клали его около костра, счищали вот эту часть, которая у нас образуется жидкая».

…И заливали сыром овощи. Современный раклет готовится с печеной картошкой и овощами - свежими и маринованными. И даже с беконом.

Татьяна Юницкая: «Все рассказывают - и нашего возраста, и взрослые , что это безумно вкусное блюдо и его обязательно нужно попробовать. Тут безумно вкусный сыр - я боялась, что он будет со специфическим привкусом. Но он очень вкусный. Тут еще печеная картошечка, бекончик. А еще мы очень голодные и очень хотим это скушать!»

Еще один изыск - десерт "Облако в штанах". Топленое молоко томится в специальном сосуде 4 часа. И превращается в воздушную пенку - отсюда и название. "Облако" посыпается кедровым орешком, клюквой и гибискусом. Десерт придумал Давид Александров - профессиональный шеф-повар. Он постоянно придумывает необычные сочетания.

Давид Александров шеф-повар: «У нас здесь каймак - замечательный сыр. Паленая креветка с азиатской посыпкой из семян льна, тыквенных семечек, нори и соевого соуса. Гибискус, четверговая соль.. - Слюни текут, я не могу!- И зеленое масло, которое мы делаем сами».

У бабушки Кузьмы Копылова свое сельское хозяйство, поэтому его лавка называется "Коза -дереза". Ребята готовят из овощей и зелени прямо с огорода. И сами пекут круассаны и хлеб. Вся кухня - на виду у посетителей. Поэтому каждый повар ответственный за то, что приготовил. А это отличает их от обычных кафе.

Кузьма Копылов: «Как-то это все получается более локально, более уютно, более тесно. Сразу появляется обратная связь. И можно у клиента сразу спросить, как стоит доработать блюдо».

Авторская кухня и креативное пространство. Здесь планируются вечеринки, выставки, фестивали и гаражные распродажи.

Анастасия Вавилова, организатор проекта: «И мы хотим какую-то сцену, танцпол. У нас тут ребята преподают танцы. И мы им предложили делать уроки в танце. То есть можно будет прийти и научиться танцевать бесплатно, просто так».

Еда, искусство, танцы - это в первую очередь общение. В этом уверены создатели креативного пространства.

Анастасия Сахарова, Нина Глизница

«Вести-Владимир»