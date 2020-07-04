04.07.2020

2020-07-04 09:20:07

Во Владимирской области выявлено еще 47 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 4 июля лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в г. Владимире, 4 сл. в Собинском, 2 сл. Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4552 случая заболевания (832 сл. в г. Владимире, 708 сл. в Гусь-Хрустальном, 551 сл. в Петушинском, 382 сл. о. Муром, 361 сл. в Александровском, 326 сл. в Ковровском, 267 сл. в Собинском, 215 сл. в Вязниковском, 196 сл. в Юрьев-Польском, 149 сл. в Кольчугинском, 127 сл. в Судогодском, 117 сл. в Киржачском, 87 сл. в Меленковском, 75 сл. в Суздальском, 64 сл. в Камешковском, 39 сл. в г. Радужном, 32 сл. в Селивановском, 24 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.