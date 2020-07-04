Названы населенные пункты, в которых проживают заболевшие

47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено во Владимирской области за сутки. Об этом 4 июля сообщила региональная опергруппа.Восемь случаев зарегистрировано в Петушках, семь – в Гусь-Хрустальном, шесть – в Александрове, по пять – в Вязниках и Коврове, по четыре — во Владимире и Собинке, по два — в Киржаче и Камешково, по одному — в Меленках, Суздале, Красной Горбатке в Радужном.Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 4552 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.3127 пациентов, которым ранее был диагностирован коронавирус, уже поправились. 71 человек скончался.