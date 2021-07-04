Президент компании Мираторг Виктор Линник предложил свое решение проблемы низких зарплат россиян.

Президент компании "Мираторг" Виктор Линник предложил свое решение проблемы низких зарплат россиян.По его словам, для того, чтобы заработок российских граждан начал расти следует ограничить квоты на привлечение работников из-за рубежа. Ввоз мигрантов создает для жителей России несправедливую конкуренцию, так как рабочая сила дешевеет. Линник подчеркнул, что если россиянам будут платить такую же заработную плату, как иностранцам, они "просто не выживут".Высокие зарплаты повысят спрос на простые профессии, тогда как низкие зарплаты наоборот убивают его, отметил бизнесмен. По его словам, мнение о том, что некоторые проблемы можно решить через ввоз рабочих из-за рубежа является иллюзией. Стратегии развития холдинга или целой отрасли, по мнению президента "Мираторга", должны исключать вопрос мигрантов.В качестве выхода из этой ситуации Линник предложил сокращение квот на ввоз иностранных рабочих в Россию в три-четыре раза. Кроме того, он призвал обратить внимание на идею замены мигрантов на рабочих местах заключенными.В апреле 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сетовал, на то, что из-за пандемии коронавируса в стране наблюдается нехватка трудовых мигрантов. Наиболее сильно это ощущается в в строительной отрасли и сельском хозяйстве. На этом фоне появился ряд предложений решения проблемы. Так, в Минсельхозе предложили осуществлять ввоз иностранных рабочих чартерными поездами, а не самолетами, как разрешено сейчас. Это снизит стоимость перевозки мигрантов. Свое решение проблемы предложило и ФСИН: в ведомстве уверены, что ситуацию изменит замена трудовых мигрантов заключенными на ряде предприятий.