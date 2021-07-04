В этом году медали За медицинскую доблесть в борьбе с коронавирусом впервые удостоены почти 4 сотни медиков региона. А носит награда имя прославленного владимирского хирурга Николая Орлова.

В этом году медали "За медицинскую доблесть" в борьбе с коронавирусом впервые удостоены почти 4 сотни медиков региона. А носит награда имя прославленного владимирского хирурга Николая Орлова. Осенью 2020 "Вести" посвятили ему спецрепортаж. А сегодня готовы рассказать о дальних родственниках врача. Из Коврова.. Какие семейные истории они хранят?- узнаем с Марией Платанюк.Эти жемчужные бусы для Татьяны Сергеевны - реликвия. И воспоминания нанизаны также бережно. Украшение принадлежало прабабушке Татьяны Ждан - Марии Алексеевне Лебедевой. Урожденной Орловой. Татьяна Ждан, правнучка Марии Лебедевой, сестры хирурга Николая Орлова: «Мария Алексеевна была крёстной моей мамы и мама моя названа в честь неё. Марии Алексеевны Орловой».За эту нить "Вестям" удалось потянуть после сюжета о легендарном владимирском хирурге Николае Орлове. Чьё имя отныне носит медаль медикам региона. Оперировал доктор от Бога 40 лет. Был блестящим практиком, учёным, организатором. В этом репортаже мы поднимали и вопрос о состоянии могилы врача, которому владимирская земля обязана многим. Орлов захоронен на Князь-Владимирском кладбище, но прямых родственников во Владимире не осталось.Мария Алексеевна Орлова была сестрой доктора. А породнились семьи благодаря другу Николая Орлова - Василию Лебедеву. Лебедевы жили в одном из домов на Подсоборной. Нынешнее название улицы- Урицкого.Орлов и Лебедев- будущие хирурги- вместе закончили владимирскую духовную семинарию, затем учились в императорском университете Томска, на медицинском факультете. По окончании альма-матер, Василий Арсеньевич попросил руки Марии. Глава семейства Орловых- Алексей Васильевич- был священником. Он и обвенчал молодых влюблённых в Троицкой церкви прихода села Аньково.Татьяна Ждан, правнучка Марии Лебедевой, сестры хирурга Николая Орлова: «У нас хранится свадебное полотенце, которое подарила мать Марии Алексеевне Орловой на день свадьбы. Здесь написано: "Марья, пора до дому, уже светает". Очень интересный рисунок здесь. Девушка и молодой человек».На работу хирург Лебедев был направлен в Ковров. Прадеду Татьяны Ждан - Василию Арсеньевичу - выделили дом, в котором долгое время жила семья. Фамильную родословную и её славные имена изучает и сын Татьяны Сергеевны - Дмитрий. Он стал профессиональным историком. Вплотную исследует историю семейств Орловых-Лебедевых. В нём - важные документы. От копий метрических свидетельств до послужных списков, к примеру. Дмитрий уточняет: событие которое породнило семьи произошло под сводами церкви села Аньково, в 1901-ом году.Поручителями при бракосочетании выступали близкие родственники. Псаломщик соседской сельской церкви- Павел Иванович Наумов - и брат невесты - студент тогда Томского университета - Николай Алексеевич Орлов.Поиски новых семейных фактов продолжаются. И дороги вновь ведут в столицу губернии.Николай Алексеевич Орлов был женат на Валентине Дмитриевне Абакумовской, впоследствии ставшей заслуженным врачом РСФСР. По нашим предположениям, Валентина Дмитриевна была дочерью одного из служащих железнодорожной станции города Владимира- Дмитрия Петровича Абакумовского.На уникальных снимках - родители Василия Лебедева. Эти фото- элементы истории, которая объединила 2 рода. Известно, что в период первой мировой войны Мария Орлова- Лебедева входила в состав Ковровского красного креста. Медицине посвятила себя и одна из правнучек Лебедевых- Марина Хаметова.В этом году медалей "За медицинскую доблесть" с портретом хирурга Орлова на аверсе впервые удостоены 392 медика. За вклад в борьбу с коронавирусом. Восстановлением надгробия знаменитого врача пообещали заняться депутаты областного парламента.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".