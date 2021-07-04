Совместные рейды полиции и МЧС будут продолжаться

ГУ МЧС по Владимирской области совместно с полицией проверяют безопасность на официальных пляжах. Очередной рейд прошел 3 июля, сообщила пресс-служба управления.Так, проверяющие посетили озеро Семязино и городской пляж на реке Клязьма. Отмечается, что эти пляжи прошли освидетельствование Центра ГИМС и допущены к эксплуатации, однако не открыты, поскольку нет соответствующего разрешения Роспоребнадзора — отсутствует заключение экспертиз воды и песка.О запрете купания в данных места сообщает чёрный сигнальный флаг и информационные таблички, установленные возле воды.«Запрет на купание не стал ограничением для жителей области. С целью обеспечения их безопасности были оборудованы спасательные посты. На озере Семязино спасатели дежурят каждый день с 11:00 до 19:00, после спасатели сдают пост сотрудникам горадминистрации. Они патрулируют береговую зону до 21.00. Спасательный пост на клязьменском пляже с 12.00 до 20.00», — говорится в пресс-релизе ГУ МЧС.В наличие у дежурных есть все необходимое: спасательные круги и жилеты, конец Александрова, лодка, а также аптечка.