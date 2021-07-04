Животное мучали бабушка и внучка.

Полиция проводит доследственную проверку по факту издевательства над кошкой, которое было опубликовано накануне в одном из пабликов Владимирской области.Очевидец выложил в «сеть» полутораминутный , на котором бабушка и внучка в Гусь-Хрустальном мучают животное.Как сообщили в УМВД по Владимирской области, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что в полицию обратился свидетель жестокого обращения с питомцем.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации и проинформирует читателей о принятом правоохранителями решении.