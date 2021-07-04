Оказывается, мед отличная приманка для ежей. В этих местах они не редкость. Как замечают хозяева, периодически приходят подъедать около ульев мёртвых пчел.

Оказывается, мед отличная приманка для ежей. В этих местах они не редкость. Как замечают хозяева, периодически приходят подъедать около ульев мёртвых пчел.Но этот ежик оказался настоящей сластёной. При ревизии одного из ульев Дмитрий вынул пару рамок с пергой и оставил около бани. Захватить рамки домой решил после работы. Но подойдя ближе, увидел ёжика, вырывавшего сладкую пергу из сот. Ужин медоеда удалось заснять. Ежик так увлекся, что потерял инстинкт самосохранения, и совсем не хотел замечать в полуметре от себя человека. Скорее всего, лакомкой оказалась ежиха, сделал вывод хозяин. У нее очень милая мордочка и крупные колючки.