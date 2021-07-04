Мария Городская приглашает вас в путешествие в прошлое. На старинную часть Улицы 2-ой Никольской во Владимире.

Мария Городская приглашает вас в путешествие в прошлое. На старинную часть Улицы 2-ой Никольской во Владимире. Новый город, как его называли, появился во времена правления князя.Путешествие по 2-й Никольской - улице, которая стоит на повороте с Гагарина, начинается с театра кукол. Здание было построено в начале 20-го века. Тогда никто и предположить не мог, что в будущем оно станет местом для кукольных постановок для детей. В те времена дом стоял в ведении Владимирского комитета народной трезвости. Несколько месяцев в нём читали лекции о вреде алкоголизма. После власти решили, что целесообразнее здесь сделать библиотеку, а лекции - отменить. С сентября здесь расположился кинотеатр, но долго тоже не просуществовал. Мария Городская, корреспондент: «После Октябрьской революции Народный дом стал драматическим театром. В начале пятидесятых здесь играл сам Евгений Евстигнеев - тот самый, из "Золотого телёнка" (68), "Стариков разбойников" (72), "Невероятных приключений итальянцев в России" (74), "Собачьего сердца" (88) и других знаменитых и таких любимых советских фильмов. Но вот уже больше полувека в этом здании оживают куклы».Переходим дорогу. Дом под номером 2/9 был построен в середине девятнадцатого века купцом Петром Козловым как доходный дом - он сдавал квартиры в аренду. В нижнем этаже были устроены лавки. Под жильё был отдан второй этаж. А третий этаж надстроили век спустя - в двадцатом столетии. Мария Городская, корреспондент: «Сейчас, как мы видим, здание потеряло свой прежний исторический вид - часть лепнины убрали, а сам дом обшили плитами».После окончания Великой Отечественной войны здесь располагалось художественно-ремесленное училище (позже - ПТУ №15) - готовили реставраторов. Андрей Ершов, краевед: «В то время была большая потребность в таких специалистах, потому что было много разрушенных памятников истории».У названия улицы есть свои особенности. 2-я Никольская, которая должна была вести к Николо-Златовратскому храму, (раньше эта церковь стояла возле Золотых ворот), в честь которого её и назвали, к самой церкви почему-то не вела, а шла параллельно центральной улице. Вторая особенность. Дело в том, что другие улицы города, названные в честь Никольских церквей, имели уточнение в виде второго слова, к какому храму они относятся. У улиц 1-я и 2-я Никольская такого уточнения нет. Андрей Ершов, краевед: «И кроме того, отметим, что раньше 2-я Никольская была короче, чем сейчас. То есть сейчас она находится от улицы Гагарина, пересекает Девическую, доходит до Никитской. А раньше была только вторая часть - от Девической, до Никитской. А вот часть, где мы стоим, была частью площади базарной. То есть справа от нас была площадь. Здесь были лавки торговые».Торговые лавки закрылись в советские времена. На месте площади - Комсомольский сквер. И здесь, в середине 19 века, тоже был фонтан. Улица была оживлённой - у тех домов, которые строились со стороны площади, первый этаж всегда был отдан под лавки. Второй этаж был жилым. А провинциальная, тихая часть улицы начиналась с дома № 12. А теперь вернёмся к дому №8.Данные дома находились по Торговой площади. Поэтому они были более такие представительные. И, как видим, этот домик двухэтажный, каменный, более красивый и богатый, чем дома, допустим, на той части улицы. И в нём проживали два человека, двоюродных брата, очень известных.Здесь родился знаменитый советский археолог, специалист по древнерусскому зодчеству - Николай Воронин. Он вёл до сих пор непревзойдённые по масштабам и научной значимости раскопки в Боголюбове, Владимире, Ростове, Суздале и других городах. Здесь же родился его двоюродный брат - Михаил Тихонравов, конструктор космической и ракетной техники, сподвижник Сергея Королёва - создателя советской ракетно-космической техники. Михаил Клавдиевич в предвоенные годы разрабатывал первый советский двухступенчатый ракетный двигатель. Занимался разработкой снарядов для "Катюш". Идём вперёд, переходим дорогу - а там уже дома 16 и 16"а". Здесь вырос другой выдающийся владимирец, поэт - Александр Безыменский. Перевод песни "Всё хорошо, прекрасная маркиза" - принадлежит ему. После его отъезда в Москву, в 1921-м году, родители поэта переехали в соседний дом - шестнадцать "а", где он их нередко навещал. Их снесли.Идёт время, меняется облик улицы и лишь на архивных фотографиях остаются фрагменты истории. Мария Городская, корреспондент: «Сейчас от той улицы 2-й Никольской, какой она была несколько столетий назад, осталось несколько домов. И тем важнее сохранить память о прошлом для будущих поколений».Мария Городская, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".