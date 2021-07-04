На официальном портале правовой информации появились десятки документов с подписью главы российского государства.

На официальном портале правовой информации появились десятки документов с подписью главы российского государства.Президент России Владимир Путин всего за двое суток подписал 135 законов. Документы затрагивают самые разные сферы жизни российского общества.Среди них, в частности, есть правовой акт, запрещающий обнародование личных данных сотрудников силовых структур и людей, находящихся под защитой государства. Другой документ запрещает иностранным IT-фирмам осуществлять деятельность в России без открытия филиала на территории страны. При этом он предусматривает ограничение доступа к социальным сетям, видеохостингам и сервисам для мгновенного обмена сообщениями.Кроме того, один из документов запрещает отрицать ключевую роль Советского союза во Второй мировой войне и публиковать изображения фашистов. Ещё один закон запрещает мигрантам работать без прохождения процедуры снятия отпечатков пальцев, другой запрещает приобретать оружие без прохождения медосвидетельствования.Своей подписью Владимир Путин также предоставил правоохранительным органам доступ к данным геолокации мобильных устройств граждан и ужесточил наказания за незаконный оборот оружия. управление автомобилем в нетрезвом виде и продажу товаров без маркировки. Помимо этого российский лидер поручил создать единый государственный счётчик интернет-трафика и запустить трансляцию телеканалов в интернете.