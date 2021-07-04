В Кольчугинском районе полицейские провели проверку автобусов, занимающихся перевозкой детей в загородные лагеря.

Сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району проводят профилактические мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании.Накануне перед отправкой школьников в один из загородных лагерей полицейские проверили проверку технической исправности транспортных средств, а также напомнили водителям о строгом соблюдении Правил дорожного движения.О важности соблюдения правил личной безопасности ребятам напомнили инспекторы ПДН, также присутствовавшие во время отправки.Полицейские пожелали мальчишкам и девчонкам отличного отдыха.