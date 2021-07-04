В областном центре межведомственный рейд состоялся на озере Семязино и городском пляже на реке Клязьма.

Накануне в областном центре межведомственный рейд прошёл на озере Семязино и городском пляже на реке Клязьма. Эти пляжи допущены к эксплуатации, но не открыты по решению Роспоребнадзора, поскольку нет заключения экспертиз воды и песка.О запрете купания информирует чёрный сигнальный флаг, а также аншлаги – информационные таблички, установленные в непосредственной близости от воды. Чтобы обеспечить безопасность, оборудованы спасательные посты. На Семязино спасатели дежурят с 11.00 до 19.00. Спасательный пост на городском пляже на реке Клязьма работает с 12.00 до 20.00.В наличие у спасателей имеются все необходимые спасательные средства. Рядом с постом установлен информационный щит с информацией о температуре воды и воздуха, правилах поведения на воде, контактами оперативных служб.Сотрудники МЧС и администрации города нарушений в работе постов не выявили.В ходе рейда также проинспектированы Улыбышевские карьеры. Несмотря на то, что купание в данном месте опасно, пляж не освидетельствован и, соответственно не разращён, карьеры на протяжении многих лет являются излюбленным местом отдыха жителей областного центра и близлежащих районов. Здесь не оборудован спасательный пост, но дежурство несёт патрульная группа Центра ГИМС.