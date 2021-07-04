Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 37 091 случай заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 231 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в областном центре - 64 человека. 24 случая в Муромском, 23 в Гусь-Хрустальном, 22 в Ковровском, 11 в Вязниковском районах. По 9 случаев заболевания в Юрьево-Польском, в Собинском и Гороховецком, по 8 - в Петушинском и Суздальском районах. 7 заболевших в Меленковском районе, по 6 - в Александровском, в Судогодском, в Киржачском и Кольчугинском районах. По 5 заболевших в Камешковском и в городе Радужном. 3 случая заболевания в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 37 091 случай заболевания.