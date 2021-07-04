Всего за два месяца с начала профилактических мероприятий в отношении нарушителей правил перевозки сыпучих грузов составлено 12 протоколов.

С наступлением весенне-летнего периода увеличивается объем перевозок песка и щебня. Такие грузы должны перевозиться с использованием специальных тентов, накрывающих груз и препятствующих загрязнению улично-дорожной сети, попаданию частиц груза в другие автомобили. Нарушение установленных правил влечет наложение штрафа на граждан в размере от 800 до 3000, на должностных лиц — от 5000 до 20000 рублей, на юридических лиц — от 10000 до 50000 рублей.Сотрудники администрации города Владимира совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру провели очередной рейд в районе моста через Клязьму. В ходе рейда составлено два протокола.Всего за два месяца с начала профилактических мероприятий составлено 12 протоколов.