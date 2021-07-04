× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/04-07-2021-v-rossii-vyyavili-bolee-25-tysyach-novyx-sluchaev-zarazheniya-covid-19-.html" target="_blank">В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 </a> - Несмотря на активную кампанию по вакцинации населения прирост заболевших ковидом снова устремился вверх и взял новую высоту.