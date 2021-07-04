Яна Малышенко не только заядлый эко-активист, но и писательница.

Яна Малышенко не только заядлый эко-активист, но и писательница. Она пишет сказку о защите природы от мусоррадже. Мифического царя мусора.В книжных иллюстрациях он представлен как дракон. Сюжет - необыкновенное путешествие девочки Аленки, которая приезжает в деревню и становится связующим звеном между миром духов и людей. Ей приходится бороться с мусорными злом и в этом ей помогают водяные, лешие и домовые. Сказка рассчитана для детей в возрасте от 6 до 9 лет, но интересно будет и взрослым. Яна Малышенко, эко-активист, писатель: «Он стал больше ассоциироваться с драконом, потому что и хитрый, и злой, и властный, и неуязвимый, потому что сам Мусоррадж говорит, когда вот его пытаются победить, он говорит: "Вы меня никогда не победите, я буду всегда!". В конце становится понятно, что только так можно избавиться от этого зла. Даже есть такая картиночка, когда его отвозят на завод. И там уже понимает мусорный дракон, что уже здесь-то его власти нет».