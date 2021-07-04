Максимальное число обратившихся регистрируется в крупных городах.

На территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 125 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 17 детей. Максимальное число обратившихся регистрируется в крупных городах. Всем оказана медицинская помощь и организовано медицинское наблюдение. Исследовано 30 клещей, доставленных населением. Выявлено 10 случаев клещевого боррелиоза.Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.