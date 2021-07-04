Больше всего заболевших — во Владимире

Во Владимирской области на 4 июля подтвержден 231 новый случай заражения коронавирусом, что на девять больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 64 горожан. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в Муромском, 24 - в Гусь-Хрустальном, 22 - в Ковровском, 11 – в Вязниковском, 9 - в Юрьев-Польском, 9 в Собинкском, 9- в Гороховецком, 8 - в Петушинском, 8 - в Суздальском районах, 7 – в Меленковском, по 6 в Алексардровском, Киржачском, Кольчугинском, Судогодском. По 5 – в Камешковском и в городе Радужный. 3 случая — в Селивановском районе.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 37 091 человека.