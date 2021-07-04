За последний месяц санавиация совершила 19 вылетов – 12-ть пациентов были эвакуированы в медучреждения, еще с 7-ю была проведена консультация. Вылетали медики в Муром, Александров, Меленки,

За последний месяц санавиация совершила 19 вылетов – 12-ть пациентов были эвакуированы в медучреждения, еще с 7-ю была проведена консультация. Вылетали медики в Муром, Александров, Меленки, Красную Горбатку и в другие районы региона. Пациентов эвакуировали в медучреждения Владимира, а также в ведущие федеральные клиники – в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в НМИЦ трансплантологии