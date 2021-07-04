С её помощью эвакуировано 12 пациентов и оказано 7 консультаций.

19 вылетов за июнь и первый день июля совершила санавиация. С её помощью эвакуировано 12 пациентов и оказано 7 консультаций.Вылеты были в Муром, Александров, Меленки, Красную Горбатку и другие города и районы региона. Пациентов эвакуировали как в клиники областного центра, так и в ведущие федеральные – в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, в клинику Сеченовского Университета, в Приволжский исследовательский медицинский университет Нижнего Новгорода.Работа санавиации предусмотрена в круглосуточном режиме. Специализированный вертолёт оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе медицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.