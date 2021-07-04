В результате заготовлено 6200 литров крови.

За первое полугодие кровь сдали 5448 доноров Владимирской области, из них 1135 человек стали донорами впервые. Заготовлено 6200 литров крови, что полностью обеспечивает потребности медицинских учреждений в крови и её компонентах.В регионе также регулярно проводятся выездные заготовки крови. С января по июнь мобильный донорский комплекс выезжал 81 раз на различные предприятия и организации.Напоминаем, что во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в её филиале в Вязниках (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а).Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт.Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.ФОТО: