Екатерина Проничева назначена на пост гендиректора главного музея Владимирской области. Чиновница прибыла к нам из Москвы, где трудилась в последнее время председателем комитета по

Екатерина Проничева назначена на пост гендиректора главного музея Владимирской области. Чиновница прибыла к нам из Москвы, где трудилась в последнее время председателем комитета по туризму. Ттеперь она будет отвечать за развитие Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Турист, даже за последние 10 лет, сильно изменился: изменились запросы, изменились способы коммуникации. Вот мы с