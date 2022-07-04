Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин не понаслышке знает, что такое избыточный вес.

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин не понаслышке знает, что такое избыточный вес.Недавно наследник знаменитого художника услышал о мальчике по имени Даня из Калининграда, вес которого к 13 годам достиг 144 килограммов. У ребенка еще в три года появились проблемы с эндокринной системой, после чего вес стал стремительно расти и появились различные сопутствующие заболевания. Сын Никаса Сафронова посочувствовал мальчику, который оказался в сложной ситуации.Ребенку прописали инъекции, которые могли помочь ему справиться с проблемой. Однако стоимость препаратов оказалась слишком высокой для семьи. В местных аптеках лишь за один укол пришлось бы отдать 32 тысячи рублей. Как сообщают "7 Дней", Лука Затравкин приобрел полный курс лечения для Дани – 21 инъекцию и отправил препараты в Калининград, поразив всех окружающих столь благородным и неожиданным поступком.Будучи пианистом, сын Сафронова сыграл для мальчика Рахманинова и записал видеообращение. Затравкин отметил, что жителям Калининграда и так сейчас нелегко, а особенно тяжело приходится тем, кто относится к категории незащищенных граждан. Мужчина пояснил, что его тронула история мальчика, который хочет похудеть и жить активной жизнью."Ребенок становится изгоем и объектом насмешек," – рассказал Затравкин о таких детях.Чтобы такого не случилось в жизни Дани, необъятный сын Сафронова и решил помочь. При этом он подчеркнул, что сам он худеть не планирует – пока ему удобно в таком весе. К счастью, сын Никаса Сафронова в состоянии обеспечить себе комфортную жизнь, и он рад, что у него есть возможность помогать другим.