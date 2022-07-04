Леонид Аронович скончался 2 июля в возрасте 102 лет.

Известного российского художника и мультипликатора похоронят во Владимирской области. Его тело предадут земле в селе Заречье Киржачского района.Как сообщает пресс-служба «Союзмультфильма», прощание с одним из создателей Чебурашки состоится в московском Доме кино 5 июля.Напомним, что Леонид Аронович скончался 2 июля в возрасте 102 лет.Он проработал на «Союзмультфильме» с 1948 по 2001 год. За свою карьеру он принимал участие в создании мультфильмов «Аленький цветочек», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Золотая антилопа», «Осторожно, обезьянки» и многих других.