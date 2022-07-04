Как оказалось, Алла Пугачева души не чает не только в своих детях.

Как оказалось, Алла Пугачева души не чает не только в своих детях.Как известно, Примадонна счастлива в браке с Максимом Галкиным, который гораздо моложе ее. Именно в отношении с ним она обзавелась еще двумя наследниками – Гарри и Елизаветой. Собственно, немного уйдя от концертной деятельности, Алла Пугачева посвящает всю себя их воспитанию.Но, как оказалось, это на сегодняшний день не единственные любимые дети Примадонны. У нее есть еще один милый сердцу ребенок, которого можно даже назвать тайным, ведь она, кажется, ни разу не говорила о нем публично. Речь идет о внучке Аллы Борисовны, которая в 2020-м году родилась в семье ее племянника Владислава. Девочку, кстати, назвали в честь знаменитой бабушки. В августе маленькой Алле исполнится два года.Так вот, накануне в Сети всплыли внучки Примадонны. Девочка запечатлена играющей на детской площадке в воздушном белом платье и такого же цвета косынке. У малышки – белые волосы, а лицом она очень похожа на свою известную родственницу. Буквально копия Аллы Пугачевой! Так считает и ее мама.Женщина также отметила, что маленькая Алла растет очень самостоятельной. В ближайшее время родители девочки собираются отдать ее в детский сад на полдня. Ну, а поклонникам остается ждать новые фотографии поразительно похожей на Аллу Пугачеву внучки.