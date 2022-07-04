Как хлебопекарная промышленность переживает уход с отечественного рынка западных производителей оборудования?

Многовековая история нашего государства показывает, что таланты российского народа ярче всего проявляются именно во времена тяжёлых испытаний...Словом, и деломНе секрет, что в течение последних нескольких месяцев с Россией прервали деловые отношения многие западные фирмы, в том числе и те, которые поставляли важнейшее для хлебопекарной отрасли оборудование. Тестомесы и печи, дозировочные станции и транспортёры, упаковочные машины и приспособления для подачи ингредиентов... Чтобы «продукт №1» каждый день попадал на прилавки магазинов, нужно обеспечить бесперебойную работу самых разных «инструментов». Увы, более 80% из них (как и сопутствующие комплектующие) произведены за рубежом. После введения соответствующих санкций, стало ясно – надо что-то делать.В Министерстве промышленности и торговли была создана рабочая группа, которая занялась насущными вопросами импортозамещения, с подгруппами для разных отраслей. Рабочую подгруппу по импортозамещению машин и оборудования для хлебопекарной промышленности возглавил Президент Российского союза пекарей (РСП), Управляющий группы компаний «Delavant» Алексей Лялин.- На заседаниях подгруппы, - говорит Лялин, – мы определяем основные потребности в оборудовании, которые есть у производителей хлебобулочной продукции, анализируем, что производят российские машиностроители и какова доля импортных составляющих в российском оборудовании, намечаем пути замены комплектующих из недружественных стран, обсуждаем возможности параллельного импорта, реинжиниринга и доносим соответствующую информацию до Минпромторга, Минсельхоза, Правительства РФ. Стараемся правильно расставлять акценты, чтобы и государство могло определить приоритеты в вопросах оказания помощи отрасли и машиностроению. Задач много. Заседания подгруппы проводим на постоянной основе, в том числе в выездном формате, как, например, это заседание, прошедшее во Владимире. Благодаря этому представители Минпромторга, другие участники подгруппы, получают возможность увидеть «живое» производство, оценить реальную долю импортного составляющего в оборудовании. Принять решение, что можно заменить российскими аналогами уже сейчас, что в ближайшей, а что и в отдаленной перспективе, а что из оборудования производить в России не имеет смысла в виду его малосерийного характера и надо искать другие пути его поставки в Россию. Очень важно для всех нас, что первое выездное заседание проходит на территории Владимирской области, это даёт дополнительные возможности владимирскому машиностроению.«Флаги в гости к ним»Одна из важнейших задач, которая остро встала перед отраслью - локализация рынка. Достаточно большая часть попавшего под санкции оборудования может выпускаться в нашей стране. Однако, полностью обособиться от мировых производителей вряд ли получится в ближайшей перспективе. Нужно развивать параллельные импортные связи.- Россия за последние годы практически полностью интегрировалась в мировую экономику. Глобализация дала резкий толчок развитию технологий производства, широкого ассортимента продукции, рентабельности производств. При этом, государство всегда делало упор на то, что мы должны в ускоренном темпе повышать производительность труда. Реализовывались программы по роботизации, автоматизации и цифровизации агропромышленного комплекса, в которых мы, хлебопеки, тоже участвовали. Они помогали решать задачи, которые стояли перед хлебопекарной и кондитерской промышленностью. Мы достаточно быстро перескочили с 90-х годов, когда доля ручного труда была очень большой, в роботизацию, цифровизацию и автоматизацию. Но сейчас, по известным причинам, изменилась сама обстановка. Правительство, учитывая и наши консультации, как практиков, корректирует векторы приложения усилий, - отметил Президент РСП.Говоря о локализации производства оборудования, уже сейчас очевидно, что Россия не собирается закрываться «железным занавесом». Просто будут меняться направления сотрудничества. С зоны евро, в сферу китайских юаней, турецкого динара и других национальных валют. Россия должна переориентироваться на работу с другими странами, которые, в большинстве своём, делают оборудование не хуже, чем в Европе. Но процесс партнерского взаимодействия с ними не был столь активным, как с европейцами. И сейчас наши промышленники активно работают над «узнаваемостью». Так, Российский союз пекарей готовит большую поездку в Турцию. Её цель – ознакомить отечественных производителей с потенциалом промышленных возможностей турецких машиностроительных компаний, которые производят то оборудование, которого у нас пока нет. Эксперты говорят, что это оборудование, в первую очередь, мелко серийное . Оно очень мощное и жизненно необходимо для хлебозаводов, которые выпускают более 100 тонн продукции в сутки. Чтобы наладить производство столь уникального оборудования в нашей стране, нужно потратить много времени и денег. А сейчас нужно понимать, где его можно купить, как его обслуживать и эффективно использовать.Оправданный рискОсобого внимания требует и тема производства аналогов заграничных образцов техники. Заместитель председателя рабочей подгруппы, вице-Президент Российского союза пекарей, председатель Совета директоров АО «Шебекинский машиностроительный завод» Виталий Минькин озвучил весьма интересные цифры.Даже если быстро продвигаться в направлении создания новой техники, то только стадия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) займёт около года. Если они увенчаются успехом, то на свет появится опытный образец. После доработки – промышленный образец. Таким образом, чтобы успешно выпускать новые, ранее не изготовляемые в России полноценные производственные линии на мощностях отечественных машиностроительных предприятий, нужно усердно трудиться не менее 2 лет.- С этого года запустили новый механизм НИОКРа, его курирует наш департамент, - говорит начальник департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Светлана Проданова. – Он позволяет возместить до 60% затрат на НИОКР, в том числе на лизинг производства оборудования. Но есть обязательное условие – привлечь научную организацию. Это необходимо для того, чтобы наши научные разработки интегрировались в новые решения, новое оборудование. Чтобы наука и производство работали совместно, в тандеме.При этом, машиностроители считают, что вкладываться в НИОКР – есть определенный риск. Ковенанты специальной государственной программы (особенности исполнения обязательств) определяли, что на каждый вложенный рубль через 3 года нужно было произвести отдачу на 5 рублей. Но сейчас позиция Минпромторга в этом вопросе подкорректирована - на каждый вложенный рубль нужно сделать 3 рубля прибыли. Хотя и это для производителей риск. Деньги федеральные и спрос с них – особый. Как быть, если в процессе производства что-то пойдёт не так?- Вопрос сложный. Но по настрою рабочей группы чувствуется, что российское машиностроение сейчас готово решать эти проблемы. С каждым новым нашим заседанием (а мы будем проводить их в самых различных регионах) проблемы отраслевого машиностроения будут решаться все более и более эффективно, - уверен Президент РСП.Рыночный продукт?Представители руководства Российского союза пекарей (в том числе и представители отраслевого машиностроения) регулярно посещают регионы страны, региональные хлебопекарные предприятия. Начиная с весны прошлого года представители Российского Союза Пекарей посетили 28 регионов России, в том числе Арктику, Камчатку, Чукотку, Амурский Край, Юг России. Последняя такая командировка состоялась в прошлом месяце в Сибирь, по маршруту: Кемерово-Томск-Новосибирск-Омск. Одна из самых важных проблем отрасли, которую подтвердили и результаты командировок, низкая рентабельность, низкая маржинальность. Многие хлебопекарные предприятия едва покрывают себестоимость затрат на производство продукции, и самые низкие заработные платы во всей пищевой индустрии. У них практически нет денег на то, чтобы приобрести товар отечественных машиностроителей.Чтобы у предприятий хлебопекарной отрасли были деньги на приобретение отечественного оборудования, необходимо сделать ряд важных шагов, считают в РСП.Нужно уходить от ситуации, когда хлеб позиционируют, как исключительно социальный продукт и требуют фиксации его стоимости, а все ингредиенты и составляющие, прочие расходы, определяются рыночными законами. Одним из важных решений этого вопроса – определить формат и запустить механизм адресной помощи многодетным и малоимущим слоям населения.Сегодня есть важнейшая стратегическая задача. Нужно уже сейчас подумать о будущем. Практически все хлебозаводы на территории нашей страны построили в период с 20-х по 80-е годы прошлого столетия. Их стены стоят крепко, фундаменты непоколебимы - предки строили на века... Однако здания проектировали под потребности минувшего времени. Современные производства чувствуют себя в них скованно. В отличие, например, от мясной промышленности, где заводы, преимущественно, построили в 21-м веке. Это новые площадки и технологии, современные модели построения бизнеса.Хлебопекарная отрасль должна получить программу глобальной модернизации. С учётом того, из каких районов население уезжает, а в каких наоборот - концентрируется. Нужно учитывать потребности людей. Для этого отрасли нужны долгосрочные 15-летние кредиты по минимальной ставке, но с жёсткой ответственностью тех, кто готов будет их получить.- Нам нужно заново перестроить весь хлебопекарный комплекс страны, всю отрасль, на ближайшее 100-летие. Все точечные «латания дыр» не ведут к глобальному изменению. Нужны новые заводы, современные фабрики, в которых рабочие будут трудиться на российском оборудовании, - уверен Алексей Лялин.Владимирский подходПо окончании мероприятия, Алексей Лялин сказал несколько слов в адрес жителей нашей области:- Самое главное – проблем с хлебом у нас точно не будет! Кроме того, даже в трудные времена, группа компаний «Delavant» продолжает воплощать проекты, сохраняет рабочие места и совершенствует технологии производства. Помимо профильной хлебобулочной продукции, мы расширяем промышленные плантации малины и чёрной смородины, продвигаем проект «Владимирская область – ягодный центр Российской Федерации». Для нашей области это будет замечательным шагом вперёд, который положительно скажется на узнаваемости региона. Мы сможем предоставлять новый продукт всей стране. Кроме того, это создаст мощный импульс к развитию сельских территорий, появятся новые рабочие места.Группа компаний активно привлекает к работе молодых специалистов. Буквально на днях в ВлГУ кафедра «Продукты питания из растительного сырья» выпустила первых отраслевых бакалавров. 80% ребят хотят работать на территории нашей области, стать хлебопеками и кондитерами.Если говорить о новых технологиях, то, в начале года, предприятия получили несколько крупных комплексов оборудования: по производству круассанов и лаваша, новые упаковочные линии.Мы активно развиваем площадку Вязниковского хлебокомбината, работаем над проектами по развитию новых площадок.