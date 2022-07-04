Двоих 25-летних парней, подозреваемых в распространении наркотиков, задержали на посту ДПС в Юрьевце. В машине у них нашли около 50 грамм гашиша, сообщили в региональном УМВД 3 июля. Таким

Двоих 25-летних парней, подозреваемых в распространении наркотиков, задержали на посту ДПС в Юрьевце. В машине у них нашли около 50 грамм гашиша, сообщили в региональном УМВД 3 июля. Таким образом сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ГИБДД реализовала подготовленную операцию. Последние остановили машину подозреваемых, а наркополиция провела их задержание. По словам