В пресс-службе киностудии Союзмультфильм сообщили, что прощание с мультипликатором пройдет 5 июля в Доме кино. Мероприятие начнется в 12:40, пишет . Леонида Шварцмана похоронят на малой ..

В пресс-службе киностудии "Союзмультфильм" сообщили, что прощание с мультипликатором пройдет 5 июля в Доме кино. Мероприятие начнется в 12:40, пишет .Леонида Шварцмана похоронят на малой родине – во Владимирской области. Погребение пройдет в селе Заречье Киржачского района, сообщает .Легендарный мультипликатор скончался 2 июля, ему был 101 год. Леонида Шварцмана называют "папой" Чебурашки и еще десятка других любимых с детства персонажей. Он приложил руку к созданию таких мультфильмов, как "Крокодил Гена", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав", "Дядя Степа – милиционер", "38 попугаев". Об этом сообщает .