В них предлагается треть от всех квартир на первичном рынке.

В них предлагается треть от всех квартир на первичном рынке.К началу июля объем рынка новостроек Москвы достиг 344 жилых комплексов. В двадцати пяти проектах в продаже представлено более 500 лотов, а доля этих крупнейших новостроек в общем объеме предложения достигает 35%.Почти половина самых крупных ЖК находится за пределами МКАД. Поэтому больше всего квартир в новостройках реализуется в Новой Москве и в Зеленограде. В старых границах Москвы наибольший объем предложения сосредоточен на юго-востоке города.Абсолютный рекордсмен по квартирам в первичной продаже – новомосковский микрорайон «» от девелопера «А101», в котором предлагается более 2,3 тыс. объектов.Второе место занимает квартал «» в ЮЗАО от того же застройщика. В корпусах этой новостройки в продаже находится почти 1,4 тыс. лотов.Немногим менее тысячи квартир реализуется в ЖК «» в ЮВАО от ГК «Донстрой» и в проекте «» в Новой Москве от компании «Стройком».У лидера жилищного строительства в России – группы «ПИК» – почти 50 проектов в реализации, но только в семи из них предлагается более 500 квартир. Самыми крупными микрорайонами застройщика являются ЖК «Бунинские луга» и «Люблинский парк».