В минувшие выходные столицу нашего региона посетила команда московских «райдеров» - адептов передвижения на «моноколёсах» (разновидность электрических самокатов). Ребята поставили перед собой задачу – доехать за 4-5 недель от Москвы до Байкала.
Электротранспорт появился в нашей жизни буквально 3-4 года назад. Однако даже столь короткого времени хватило, чтобы горожане начали требовать от чиновников его запретить. Инфантильные хипстеры, глуповатые подростки и смелые выпивохи, самоуверенно встающие на прокатные самокаты и регулярно «влипающие в истории», увы, дискредитируют в глазах общественности инновационные способы передвижения.
Между тем, есть люди, которые небезосновательно считают – будущее за электротранспортом и запрещать его ни в коем случае нельзя. Нужно просто формировать культуру пользования, соблюдать правила дорожного движения и развивать инфраструктуру.
Первопроходцы
В минувшие выходные столицу нашего региона посетила команда московских «райдеров» - адептов передвижения на «моноколёсах» (разновидность электрических самокатов). Ребята поставили перед собой амбициозную задачу – доехать за 4-5 недель от Москвы до Байкала. Причём в ходе путешествия на электрички и поезда пересаживаться не планируют.
По сути, их смело можно назвать первопроходцами. Они обкатывают (во всех смыслах слова) инновационный вид туризма, который позволяет заново покорить просторы нашей «Необъятной». Не на коне и с саблей, как когда-то казаки батьки Ермака, а на милом, экологически безопасном транспорте нового тысячелетия.
- Я много где не был. Раньше я ездил только к бабушке в Ульяновск. В сторону Урала я ещё никогда не выдвигался. Мне такой формат туризма очень интересен, - говорит участник путешествия Эдуард Шоркин.
«Райдеры» Людмила, Эдуард и Павел выехали из столицы 1 июля. Старт приключению был дан на Красной площади. До Владимира добрались менее чем за сутки. При этом успели 4 раза остановиться на подзарядку аккумуляторов и погостить у родителей Люси в Петушках. Средняя скорость передвижения – весьма высокая (около 50 км в час).
Ребята путешествуют налегке – рюкзаков с большим литражом «райдеры» с собой не берут. В плане вещей – настоящий аскетизм и минимализм. В раскладку не включили даже зубные щётки, пришлось их покупать во Владимире.
– Смысла возить с собой много снаряжения нет. Мы всё равно от «цивилизации» дальше чем на 50 километров уехать не можем. У нас пробег одного заряда – около 100 км. максимум. Нам на пути обязательно нужны розетки. Поэтому в «поля» уехать не можем, палатки и спальники нам не нужны. Живём в гостиницах и хостелах, - рассказывает Людмила Сергеева.
Ранее Люся уже совершала длительные путешествия на «моноколесе». Например, проехала от Москвы до Петербурга. Кстати, за это путешествие на подзарядку своего транспорта она израсходовала электричество на общую сумму... В 70 рублей! Не зря электротранспорт называют одним из самых «экологичных».
«Рыцари в пластике»
Путешествие на «моноколесе» содержит в себе элементы экстрима. Неспроста на этот вид электротранспорта часто встают любители горных лыж. На скорости 50 километров в час лавировать в потоке машин, управляя одноколёсным электрическим самокатом... Для этого действительно нужны железные нервы, хорошая координация и умение постоянно быть сконцентрированным.
Конечно, падения случаются. На дорогах бывают неровности, да и техника не самая надёжная (чего уж там!). От фатальных последствий ребят берегут «доспехи» - шлемы, нагрудные пластиковые кирасы, элементы защиты рук и ног. Настоящие рыцари дорог!
Качеством владимирских дорог путешественники остались довольны. Кроме того, «Горьковка» порадовала их наличием широких асфальтированных обочин – ехать по ним весьма комфортно. Однако и бездорожья ребята не боятся. Проходимость у «моноколёс» значительно выше, чем у «рядовых» электросамокатов – можно «штурмовать» просёлочные грунтовки и даже лесные тропы.
Конечно, ехать сутки напролёт без сна – дело непростое.
- Бессонная ночь, разумеется, даёт о себе знать. Начинаешь больше «подтупливать». Но когда ты едешь на «моноколесе» - это бодрит конкретно. Даже хлеще, чем кофе, - признаётся Эдуард.
«Райдеры» отметили, что Владимир произвёл впечатление небольшого, чистого, культурного города. Едой во владимирских кафе остались довольны, гостиница, в которой остановились путешественники, обрадовала их по соотношению цена/качество. Исторический центр покорил своей красотой, не осквернённой высотными домами.
- Символическое значение нашего путешествия, в том числе, про экологию. Электротранспорт очень удобен, позволяет заехать в лес, парк и не навредить своим присутствием природе. Вообще, владельцы частного электротранспорта очень отличаются от людей, которые берут самокаты на прокат. Для нас электротранспорт – не дорогая игрушка, а ответственность. Мы всегда передвигаемся в защите, помним о безопасности пешеходов. У нас у всех есть права, мы строго соблюдаем правила дорожного движения, - говорит Людмила.
Ясным воскресным утром, ещё до наступления жары, ребята покинули Владимир. Следующая остановка – Нижний Новгород.