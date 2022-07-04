В минувшие выходные столицу нашего региона посетила команда московских «райдеров» - адептов передвижения на «моноколёсах» (разновидность электрических самокатов). Ребята поставили перед собой задачу – доехать за 4-5 недель от Москвы до Байкала.

Электротранспорт появился в нашей жизни буквально 3-4 года назад. Однако даже столь короткого времени хватило, чтобы горожане начали требовать от чиновников его запретить. Инфантильные хипстеры, глуповатые подростки и смелые выпивохи, самоуверенно встающие на прокатные самокаты и регулярно «влипающие в истории», увы, дискредитируют в глазах общественности инновационные способы передвижения.Между тем, есть люди, которые небезосновательно считают – будущее за электротранспортом и запрещать его ни в коем случае нельзя. Нужно просто формировать культуру пользования, соблюдать правила дорожного движения и развивать инфраструктуру.ПервопроходцыВ минувшие выходные столицу нашего региона посетила команда московских «райдеров» - адептов передвижения на «моноколёсах» (разновидность электрических самокатов). Ребята поставили перед собой амбициозную задачу – доехать за 4-5 недель от Москвы до Байкала. Причём в ходе путешествия на электрички и поезда пересаживаться не планируют.По сути, их смело можно назвать первопроходцами. Они обкатывают (во всех смыслах слова) инновационный вид туризма, который позволяет заново покорить просторы нашей «Необъятной». Не на коне и с саблей, как когда-то казаки батьки Ермака, а на милом, экологически безопасном транспорте нового тысячелетия.- Я много где не был. Раньше я ездил только к бабушке в Ульяновск. В сторону Урала я ещё никогда не выдвигался. Мне такой формат туризма очень интересен, - говорит участник путешествия Эдуард Шоркин.«Райдеры» Людмила, Эдуард и Павел выехали из столицы 1 июля. Старт приключению был дан на Красной площади. До Владимира добрались менее чем за сутки. При этом успели 4 раза остановиться на подзарядку аккумуляторов и погостить у родителей Люси в Петушках. Средняя скорость передвижения – весьма высокая (около 50 км в час).Ребята путешествуют налегке – рюкзаков с большим литражом «райдеры» с собой не берут. В плане вещей – настоящий аскетизм и минимализм. В раскладку не включили даже зубные щётки, пришлось их покупать во Владимире.– Смысла возить с собой много снаряжения нет. Мы всё равно от «цивилизации» дальше чем на 50 километров уехать не можем. У нас пробег одного заряда – около 100 км. максимум. Нам на пути обязательно нужны розетки. Поэтому в «поля» уехать не можем, палатки и спальники нам не нужны. Живём в гостиницах и хостелах, - рассказывает Людмила Сергеева.Ранее Люся уже совершала длительные путешествия на «моноколесе». Например, проехала от Москвы до Петербурга. Кстати, за это путешествие на подзарядку своего транспорта она израсходовала электричество на общую сумму... В 70 рублей! Не зря электротранспорт называют одним из самых «экологичных».«Рыцари в пластике»Путешествие на «моноколесе» содержит в себе элементы экстрима. Неспроста на этот вид электротранспорта часто встают любители горных лыж. На скорости 50 километров в час лавировать в потоке машин, управляя одноколёсным электрическим самокатом... Для этого действительно нужны железные нервы, хорошая координация и умение постоянно быть сконцентрированным.Конечно, падения случаются. На дорогах бывают неровности, да и техника не самая надёжная (чего уж там!). От фатальных последствий ребят берегут «доспехи» - шлемы, нагрудные пластиковые кирасы, элементы защиты рук и ног. Настоящие рыцари дорог!Качеством владимирских дорог путешественники остались довольны. Кроме того, «Горьковка» порадовала их наличием широких асфальтированных обочин – ехать по ним весьма комфортно. Однако и бездорожья ребята не боятся. Проходимость у «моноколёс» значительно выше, чем у «рядовых» электросамокатов – можно «штурмовать» просёлочные грунтовки и даже лесные тропы.Конечно, ехать сутки напролёт без сна – дело непростое.- Бессонная ночь, разумеется, даёт о себе знать. Начинаешь больше «подтупливать». Но когда ты едешь на «моноколесе» - это бодрит конкретно. Даже хлеще, чем кофе, - признаётся Эдуард.«Райдеры» отметили, что Владимир произвёл впечатление небольшого, чистого, культурного города. Едой во владимирских кафе остались довольны, гостиница, в которой остановились путешественники, обрадовала их по соотношению цена/качество. Исторический центр покорил своей красотой, не осквернённой высотными домами.- Символическое значение нашего путешествия, в том числе, про экологию. Электротранспорт очень удобен, позволяет заехать в лес, парк и не навредить своим присутствием природе. Вообще, владельцы частного электротранспорта очень отличаются от людей, которые берут самокаты на прокат. Для нас электротранспорт – не дорогая игрушка, а ответственность. Мы всегда передвигаемся в защите, помним о безопасности пешеходов. У нас у всех есть права, мы строго соблюдаем правила дорожного движения, - говорит Людмила.Ясным воскресным утром, ещё до наступления жары, ребята покинули Владимир. Следующая остановка – Нижний Новгород.