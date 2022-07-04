«Ростелеком» модернизировал «Систему-112» во Владимирской области. Функционал сервиса пополнился мобильным приложением «112 Автомобилист» и двумя программными комплексами: ..

«Ростелеком» модернизировал «Систему-112» во Владимирской области. Функционал сервиса пополнился мобильным приложением «112 Автомобилист» и двумя программными комплексами: «Дежурно-диспетчерской службой поддержки автомобилиста» (АНО «АДСА») и «Поддержкой действий диспетчера».Благодаря дополнительным опциям авто- и мототуристы смогут оперативно вызывать экстренные службы и техпомощь, передавать в адрес «АДСА» и «112» свое точное местоположение в мобильном приложении, записывать текстовые, аудио- и видеофайлы, звонить операторам служб поддержки по видеосвязи.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Система вызова экстренных служб работает в регионе уже четыре года и является точкой входа для людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. При этом львиная доля звонков связана с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП). Именно поэтому внедрение отдельных подразделений для работы с автомобилистами – логичный шаг в развитии сервиса. Владимирская область выбрана в качестве пилотной неслучайно. Наш край входит в популярный туристический маршрут "Золотое кольцо России”, и с каждым годом количество автопутешественников растет. Надеюсь, расширение функционала "Системы-112” службами помощи водителям значительно снизит число ДТП, сделает перемещения по Владимирской земле комфортнее и безопаснее».Кирилл Батищев, заместитель начальника ЦОВ «Системы-112» Владимирской области:«Ежедневно только на владимирском участке федеральной трассы М-7 происходит от 7 до 20 аварий. Прибавьте к этой цифре количество ДТП в городах области. Оперативное реагирование на дорожную ситуацию – необходимость. Убежден, расширение возможностей "Системы-112” положительно скажется на всех участниках дорожного движения. При работе над дополнительным функционалом мы постарались предусмотреть самые разные ситуации и учесть интересы всех категорий лиц. Например, слабослышащие смогут общаться с оператором в чате».«Система-112» обеспечивает оказание экстренной помощи населению при возникновении угроз для жизни и здоровья. По единому номеру можно вызвать службы пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицию, скорую медицинскую помощь, аварийную службу газовой сети, группу «Антитеррор».