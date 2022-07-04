Говорят, Евгений Петросян заработал миллионы в том числе благодаря тому, что держит своих артистов в черном теле. Так ли это на самом деле, рассказал актер Кривого зеркала Александр Морозов.

Говорят, Евгений Петросян заработал миллионы в том числе благодаря тому, что держит своих артистов в черном теле. Так ли это на самом деле, рассказал актер "Кривого зеркала" Александр Морозов.Шоу "Кривое зеркало" стало одним из самых популярных в стране. Талантливые артисты театра Евгения Петросяна покорили миллионы людей. Однако в последнее время юмористы остались без работы. Раньше они не выходили на сцену из-за пандемии, сейчас тоже не походящее время. Как сказал актер Александр Морозов, в настоящий момент людям не до смеха.В недавнем интервью артист рассказал, что происходит за кулисами театра "великого и ужасного" Евгения Вагановича. По его словам, 76-летрний народный артист таковым вовсе не является, однако: "Он (Петросян – Прим. ред.) сел на свой стул – или, точнее, на трон – и сидит на нем, никого не подпуская".Также Морозов заверил, что Евгений Ваганович вовсе не держит артистов, с которыми работает, в черном теле и не забирает часть их гонораров, хоть и говорят совершенное противоположное. Более того, Петросян не просит с артистов процент за использование придуманного им бренда "Кривое зеркало", несмотря на то, что может это сделать.Также Александр рассказал, что он и Евгений Петросян отсняли множество новых номеров для показа на ТВ, однако их пока не представили зрителям. Мол, сейчас на ВГТРК нет места для юмора.