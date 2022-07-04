Семь человек пострадали в массовой аварии на трассе Собинка-Лакинск-Ставрово во Владимирской области 3 июля. По словам очевидцев машина скорой помощи также угодила в аварию, когда везла

Семь человек пострадали в массовой аварии на трассе Собинка-Лакинск-Ставрово во Владимирской области 3 июля. По словам очевидцев машина скорой помощи также угодила в аварию, когда везла травмированных в больницу. По предварительной информации, около 11:00 39-летний водитель «Шевроле» врезался в «Ладу Приору», за рулем которой был 22-летний парень. ВАЗ от удара выбросило на обочину, а иномарка