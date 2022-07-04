Проводится проверка. ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Собинском районе в массовом ДТП с участием четырех автомобилей пострадали 7 человек. Об этом очевидцы в соцсетях.В 10.35 3 июля местным спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи М-12 на трассе Лакинск-Ставрово. В результате аварии водитель и пассажир отечественной машины госпитализированы в «Красный крест». Оба находятся в тяжёлом состоянии. Еще пять человек из «Шевроле» с переломами различной степени тяжести также оказались в больнице. Люди, находившиеся в Renault и BMW, не пострадали.Часть участников автокатастрофы оказалась заблокирована. Из «железного плена» их вызволяли пожарные МЧС.Проводится проверка. ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.