Екатерина Проничева, занимавшая пост председателя комитета по туризму Москвы, стала новым руководителем Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом стало известно 4 июля. Ее

Екатерина Проничева, занимавшая пост председателя комитета по туризму Москвы, стала новым руководителем Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом стало известно 4 июля. Ее назначение уже подтвердили в пресс-службе ВСМЗ. Ранее в СМИ писали, что Екатерина Проничева может занять кресло Сергея Рыбакова после того как мэр Москвы Сергей Собянин освободил ее от должности по желанию чиновницы. Судя по