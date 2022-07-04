Итоговая стоимость реализации проекта превысит 300 млн рублей.

Депутат Госдумы Алексей Говырин проинспектировал ход ремонта Павловского моста в Коврове. О результатах визита он рассказал в соцсетях.Работы находятся в активной фазе. Подрядчик почти полностью разобрал конструкцию, готовится к замене коммуникаций.«Капитального ремонта путепровода не было практически 50 лет. В процессе выяснилось, что некоторые опоры уже давно изжили себя и требуют замены. Сейчас оперативно вносятся изменения в проект. На деле получается, что объект будут разбирать и собирать заново», - подчеркнул парламентарий.По его предложению за ходом работ проследит группа народного контроля.«В неё войдут активные жители, местные депутаты, общественники. Буду на связи абсолютно с каждым, а если у вас есть желание присоединиться, буду рад», - подчеркнул он.По договору срок завершения работ определён на ноябрь 2023-го года. Итоговая стоимость реализации проекта превысит 300 млн рублей.