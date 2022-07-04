Трое детей в частном саду Краснодара отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает . Малыши трех-четырех лет поступили в больницу. По факту случившегося организована проверка. Рядом с ..

Трое детей в частном саду Краснодара отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает . Малыши трех-четырех лет поступили в больницу.По факту случившегося организована проверка. Рядом с территорией садика полицейские обнаружили таблетки.Как отмечает , дети нашли таблетки во время прогулки и решили попробовать. Дошкольное учреждение расположено на улице Калинина.