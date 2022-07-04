До середины ноября в Москве отремонтируют Берсеневскую, Гончарную, Котельническую и Кремлевскую набережные. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

До середины ноября в Москве отремонтируют Берсеневскую, Гончарную, Котельническую и Кремлевскую набережные. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Раз в пять лет проводится расшивка швов набережных, отметил заместитель мэра. Ремонт нужен для увеличения срока эксплуатации сооружений, поскольку со временив происходит разрушение материала швов, объяснил Бирюков.В большинстве случаев материалы швов разрушаются из-за прорастания травы. В итоге может произойти смещение и выпадение гранитных плит.Швы начинают ремонтировать с пескоструйной очистки камня, затем начинается расшивка. Швы очищают от старого наполнителя, заполняют полимерцементным материалом, а затем – специальным водонепроницаемым раствором.Бирюков отметил, что перекрывать набережные не потребуется, поэтому для горожан эти работы пройдут почти незаметно. "Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", – уточнил заммэра.В столице продолжается создание единого рекреационного каркаса вдоль Москвы-реки. К 2025-2028 годах в городе появится маршрут для отдыха и прогулок длиной около 246 километров.За последние 11 лет в столице 36 территорий воды. Набережные объединяют в прогулочные маршруты со смотровыми площадками.