Двухлетний малыш провалился в канализационный люк у одного из частных домов под Одинцово. Мальчик жил в доме с родителями и другими ближайшими родственниками, как сообщает . Ребенок гулял ..

Двухлетний малыш провалился в канализационный люк у одного из частных домов под Одинцово. Мальчик жил в доме с родителями и другими ближайшими родственниками, как сообщает .Ребенок гулял по участку, а когда оказался все зоны видимости родителей, подошел к канализационному люку, который был не закреплен. Мальчик наступил на него и провалился. Когда малыша достали, он был без сознания. Ребенка доставили в реанимацию, но спасти его не удалось, пишутПо данным интернет-издания , специалисты осмотрели место происшествия, провели опросы. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.