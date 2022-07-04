Дознаватель МЧС устанавливает причину ЧП.

Во Владимирской области ночью сгорел грузовик. Дознаватель МЧС устанавливает причину ЧП.В 01-46 4 июля в Судогодском районе в селе Чамерево вспыхнула фура. Тушить машину прибыли две пожарных машины и 6 человек личного состава. Площадь пожара составила пять квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе спасательного ведомства, погибших и пострадавших нет.